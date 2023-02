Histoires pour petites oreilles Médiathèque Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Bagnac-sur-Célé

Histoires pour petites oreilles Médiathèque, 11 mars 2023, Bagnac-sur-Célé

2023-03-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-11

Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube

Bagnac-sur-Célé

Lot Bagnac-sur-Célé Si vous avez des oreilles pour entendre, tant mieux ! Nous, nous avons des histoires à raconter. Des histoires à vivre, des histoires pour rêver, des histoires d’aventures, des histoires d’amour, des histoires pour se tenir chaud, des histoires pour rigoler, des histoires simples et même des histoires de fées !

Avec Chantal Malroux, de l’association Lire et Faire Lire. Gratuit sur inscription, de 3 à 8 ans. Médiathèque de Bagnac-sur-Célé

Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé

