Histoires pour petites oreilles au soleil Bouverans

Doubs

Histoires pour petites oreilles au soleil Bouverans, 12 juillet 2022, Bouverans.

2022-07-12 – 2022-07-12

Bouverans Doubs EUR 0 0 Proposée par la Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon.

De 4 à 8 ans.

Séances de lectures en plein air.

Replis à la Médiathèque de frasne en cas de mauvais temps.

Inscription indispensable (nombre de places limité). Bouverans

