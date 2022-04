Histoires pour les Zoreilles Bohain-en-Vermandois, 3 juin 2022, Bohain-en-Vermandois.

Histoires pour les Zoreilles Bohain-en-Vermandois

2022-06-03 – 2022-06-03

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois

Cet atelier vous est proposé par l’association Dynamo dans le cadre du festival LIVE ENTRE LES LIVRES – AISNE (concerts, ateliers, rencontres et siestes musicales en médiathèques).

+ d’infos sur le festival : www.liveentreleslivres.fr.

——

Infos pratiques :

Le vendredi 3 juin 2022 à 10H15

Bibliothèque de Bohain en Vermandois

14 Rue de la république

02110 Bohain-en-Vermandois

>>> Infos & resas : 03 23 07 52 82

>>> Durée de l’atelier : 3H00

>>> À partir de 6 ans

——

Ici, le Labo Sonore propose de conter des histoires et de les habiller de sons, de bruitages et de musiques.

Le Labo Sonore, c’est quoi ? Ce projet, dirigé par le Dr. Kempa, se présente tel un laboratoire de recherches, de découvertes, d’expérimentations et de créations sonores.

Il permet aux enfants de tous âges, d’apprendre à écouter, enregistrer, composer et jouer de la musique électronique et expérimentale.

Crédit Photo : DR

Graphisme : Belette

