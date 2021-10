Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Histoires plurilingues Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque du Bois fleuri, le samedi 20 novembre à 10:30

Rencontre poétique et privilégiée avec les langues, à partir d’albums en langues étrangères du secteur jeunesse de la médiathèque, lus par des parents bilingues. [↓ Programme annuel des ateliers](http://bit.ly/AteliersBF2021) [https://www.youtube.com/watch?v=WanXG6dyKlc](https://www.youtube.com/watch?v=WanXG6dyKlc)

Gratuit sur inscription.

Atelier linguistique animé par l’association “Parlons nos langues”. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:30:00 2021-11-20T11:30:00

