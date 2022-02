Histoires parisiennes : le musée Carnavalet Bibliothèque Amélie, 13 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

A l’occasion de la réouverture du musée Carnavalet en mai dernier, la bibliothèque Amélie vous invite à découvrir ses collections.

Au cœur du pittoresque quartier du Marais, le Musée Carnavalet offre depuis la fin du 19è siècle un panorama de l’histoire de Paris grâce à des collections qui s’étendent à travers les siècles, de la préhistoire à nos jours. Après plusieurs années de travaux, le musée historique de la Ville de Paris rouvre ses portes : le patrimoine architectural a été renforcé, beaucoup d’œuvres ont été restaurées et les lieux ont été aménagés pour offrir des parcours de visite clairs et attrayants. Le Musée englobe tout un pâté de maisons et comprend deux hôtels des 16è et 17è siècles auxquels se sont ajoutées plusieurs extensions. On y trouve des œuvres de tous les genres, mosaïques et sculptures romaines, meubles et objets d’art précieux, souvenirs de la Révolution et de l’Empire, évocation de la Belle époque, enseignes et affiches pittoresques… On y trouve également plusieurs appartements venant d’hôtels détruits lors des transformations de Paris, hôtel de Breteuil, hôtel d’Uzès entre autres.

De nombreuses images nous permettront d’évoquer des moments importants de la vie parisienne.

Béatrice Bustarret, conférencière d’art, vous présente le musée Carnavalet, son histoire, ses collections.

Inscription par téléphone au 01 47 05 89 66 ou par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

8 : La Tour-Maubourg (Paris) (97m) 69 : La Tour-Maubourg (Paris) (97m)



Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

Conférence

Date complète :

2022-04-13T19:00:00+01:00_2022-04-13T20:30:00+01:00