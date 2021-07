Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistère, Le Relecq-Kerhuon Histoires océanes Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon

Histoires océanes Le Relecq-Kerhuon, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Le Relecq-Kerhuon. Histoires océanes 2021-07-20 15:00:00 – 2021-07-23 15:30:00

Le Relecq-Kerhuon Finistère Le Relecq-Kerhuon Ouvrez grandes vos oreilles . Est-ce le chant d’une sirène, le murmure d’un coquillage, les grondements de l’océan ? Hé non, ce sont les vois des bibliothécaires, qui vous entrainent avec elle pour découvrir des récits de Mer et Merveilles. Nombre de places limité.

Sur réservation.

Dès 3 ans

dernière mise à jour : 2021-06-07

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Relecq-Kerhuon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville 48.40161#-4.39191