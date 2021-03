Mably Médiathèque de Mably Mably Histoires numériques Médiathèque de Mably Mably Catégorie d’évènement: Mably

Histoires numériques Médiathèque de Mably, 31 mars 2021-31 mars 2021, Mably. Histoires numériques

Médiathèque de Mably, le mercredi 31 mars à 15:30

Chaque mois, à la Médiathèque et au Point lecture, les bibliothécaires adaptent des contes et vous font découvrir une nouvelle histoire interactive au moyens d’applis sélectionnées par leur soin, de tablettes et de projections sur écran. Pour que les enfants deviennent acteurs et imaginent l’histoire selon leurs envies… Plus d’infos : [http://www.bm-roanne.fr](http://www.bm-roanne.fr/) Créer des histoires au fil de la lecture Médiathèque de Mably Rue François Mitterrand 42300 MABLY Mably

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T15:30:00 2021-03-31T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mably Autres Lieu Médiathèque de Mably Adresse Rue François Mitterrand 42300 MABLY Ville Mably