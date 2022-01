Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2021-01-23T14:30:00 2021-01-23T16:30:00

Histoires numériques en réalité augmentée (sur tablettes) Médiathèque Louise Labé, le samedi 23 janvier 2021 à 14:30 Venez découvrir une autre façon de lire et de vous évader. Grâce à la réalité augmentée, observez comment les histoires prennent vie et se dévoilent lorsqu’elles décident de passer du livre à la tablette. Jauge limitée Histoires numériques en réalité augmentée (sur tablettes)

Histoires numériques en réalité augmentée (sur tablettes) Médiathèque Louise Labé

2021-01-23

Histoires numériques en réalité augmentée (sur tablettes) Médiathèque Louise Labé Médiathèque Louise Labé 23 janvier 2021 Médiathèque Louise Labé Saint-Chamond Saint-Chamond

Médiathèque Louise Labé Saint-Chamond

Médiathèque Louise Labé Saint-Chamond

was last modified: by