Dordogne Périgueux EUR 4 6 Animaux naturalisés, boîtes d’entomologies, herbiers constituent l’essence de l’exposition temporaire du Maap en partenariat avec les Archives départementales des Landes pour le prêt de l’exposition « Herbiers trésors vivants »

vernissage : mercredi 30 novembre 18h00 Animaux naturalisés, boîtes d’entomologies, herbiers constituent l’essence de l’exposition temporaire du Maap en partenariat avec les Archives départementales des Landes pour le prêt de l’exposition « Herbiers trésors vivants »

vernissage : mercredi 30 novembre 18h00 +33 5 53 06 40 70 MAAP ©maap

