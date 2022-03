Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne Musée des Arts Décoratifs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée des Arts Décoratifs, le mercredi 20 avril à 14:00

L’exposition présente 16 œuvres et 38 dessins du couple d’artistes français François-Xavier et Claude Lalanne, entrés dans les collections du Musée des Arts Décoratifs en 2021 à l’occasion d’un dation exceptionnelle. Les œuvres seront mises en regard d’une sélection de pièces emblématiques du musée. De ces oeuvres souvent hybrides, naissent l’étonnement, l’amusement, une poésie empruntée de surréalisme guidée par le jeu de mots, des formes et des matières. Leur travail sera montré sous des multiples aspects, de la sculpture monumentale aux objets du quotidien.

Ce couple de sculpteurs inclassables sont connus pour avoir fait de la nature et des animaux le support de leurs créations. Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris

