Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs, 14 mai 2022 18:00, Paris.

Nuit des musées Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, sur inscription

Avec la dation de 16 œuvres majeures et 38 dessins du couple d’artistes Claude et François-Xavier Lalanne, le musée des Arts décoratifs se penche sur 50 années de leur création, des années 1960 à 2010

Situé rue de Rivoli dans le Palais du Louvre, entre les jardins des Tuileries et la place du Palais Royal, le musée des Arts Décoratifs conserve aujourd’hui l’une des plus importantes collections d’arts décoratifs au monde.

Conservatoire du génie des artisans et des artistes, il présente un panorama inégalé de l’histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l’orfèvrerie, du bijou, du design, du textile et de la mode, du graphisme et de la publicité sur une période allant du Moyen Âge à nos jours. La présentation d’objets dans des « periods rooms » témoigne avec authenticité de la vie sociale et quotidienne des siècles passés.

Métro : Palais Royal, Tuileries, Pyramides Bus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95

