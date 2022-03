Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs, 14 mai 2022, Paris. Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs

le samedi 14 mai à Musée des Arts Décoratifs

[s’inscrire pour participer](https://billetterie.madparis.fr/catalogue_activites)

Entrée libre, sur inscription

Avec la dation de 16 œuvres majeures et 38 dessins du couple d’artistes Claude et François-Xavier Lalanne, le musée des Arts décoratifs se penche sur 50 années de leur création, des années 1960 à 2010 Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli 75001 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts Décoratifs Adresse 107 rue de Rivoli 75001 Paris Ville Paris lieuville Musée des Arts Décoratifs Paris Departement Paris

Musée des Arts Décoratifs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs 2022-05-14 was last modified: by Histoires naturelles. Dation François-Xavier et Claude Lalanne au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs 14 mai 2022 Musée des Arts décoratifs Paris Paris

Paris Paris