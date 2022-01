Histoires multiples et narrations transnationales : nouvelles orientations des musées européens INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 1 juillet 2022, Paris.

Histoires multiples et narrations transnationales : nouvelles orientations des musées européens

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le vendredi 1 juillet à 09:30

Depuis quelques années, nombre de musées européens se sont engagés vers la voie d’une autre historiographie élargie, en dialogue avec des communautés artistiques et intellectuelles renouvelées. Cette approche aborde de manière critique la façon dont les collections se sont constituées en mettant en lumière les idéologies nationales, coloniales et raciales qui ont sous-tendu la naissance et le développement de l’histoire de l’art. Beaucoup de musées d’art moderne et contemporain privilégient ainsi une nouvelle structuration de leurs programmations et une nouvelle interprétation de leur collection en questionnant les modernités européanocentrées. Ils cherchent ainsi par leurs initiatives de recherche à contribuer à une nouvelle histoire de l’art. Il s’agira de comparer les perspectives à échelle européenne afin de comprendre l’essor de ces nouvelles lectures transnationales. Interviendront, entre autres, des chercheurs et professionnels des musées qui ont piloté des projets de recherche visant à la relecture des collections et des programmations. **Organisé avec le Hyundai Tate Research Centre : Transnational** **Parmi les intervenants** Philippe Dagen (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Susanne Gaensheimer (Kunstsammlung Nordrhein Westfalen), Pap Ndiaye (Palais de la Porte Dorée), Pierre Singaravélou (King’s College, Londres, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Eva- Maria Troelenberg (université d’Utrecht) **Comité scientifique** Sook-Kyung Lee (Tate Modern), Zahia Rahmani (INHA), Devika Singh (Tate Modern) **Programme de recherche** « GAP – Observatoire : Globalisation Art et Prospective » (domaine Histoire de l’art mondialisée, sous la direction de Zahia Rahmani) _____ **Lieu et horaires** INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 9H-19H

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Journée d’études

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T09:30:00 2022-07-01T18:00:00