Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question…

Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

Gilles Bizouerne : écriture et récit / Elsa Guiet : violoncelle et chant.

Public familial 5 à 8 ans.

Durée : 45 mn, réservation obligatoire au 02 31 54 57 61.

mediatheque.jeanmarot@orange.fr +33 2 31 54 57 61

