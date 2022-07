Histoires les pieds dans l’herbe !

Les enfants sont invités pour une lecture sur l'herbe. Ils peuvent regarder des livres adaptés à leur âge, seuls, avec leurs parents ou avec l'animatrice présente. RDV Jardin du presbytère. (en cas de pluie repli à l'espace jeunesse de la médiathèque) A partir de 4 ans Animation gratuite, sans réservation Mercredi 13 juillet 2022 – 15h30 – Jardin du presbytère

