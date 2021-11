Emerainville Médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas Émerainville, Seine-et-Marne Histoires, lectures, etc. Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Emerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Seine-et-Marne

Histoires, lectures, etc. Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas, 22 janvier 2022, Emerainville. Histoires, lectures, etc.

Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

Des histoires racontées en musique, des chansons et des instruments à découvrir en famille. Des histoires racontées en musique, des chansons et des instruments à découvrir en famille. Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Rue Louise Michel 77184 Émerainville Emerainville Seine et Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Émerainville, Seine-et-Marne Autres Lieu Médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas Adresse Rue Louise Michel 77184 Émerainville Ville Emerainville lieuville Médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas Emerainville