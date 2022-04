Histoires insolites au Musée Jean-Marie Somet Musée Jean-Marie SOMET, 14 mai 2022 19:00, Villars.

Nuit des musées Histoires insolites au Musée Jean-Marie Somet Musée Jean-Marie SOMET Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Lectures de faits divers et anecdotes sur l’histoire de Villars.

Au cours de votre visite du Musée Jean-Marie Somet, remplis de nombreux témoignages de l’histoire locale, du passé minier et passementier de Villars, découvrez, de façon originale, des faits divers et anecdotes qui ont marqué la commune.

Mine, passementerie, histoire locale : la mémoire de Villars regroupée dans un musée !

Parking, ligne de transport en commun (16 – la STAS), accessibilité PMR

https://www.villars.fr/

Parking, public transport line (16 – the STAS), PMR accessibility Free entry Saturday 14 May, 19:00

Mine, trimmings, local history: the memory of Villars gathered in a museum!

Durante su visita al Museo Jean-Marie Somet, lleno de numerosos testimonios de la historia local, del pasado minero y pasador de Villars, descubra, de manera original, varios hechos y anécdotas que han marcado el municipio.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Rue du Puits Gallois 42390 VILLARS, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 42390 Villars Auvergne-Rhône-Alpes