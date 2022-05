Histoires insolites au Musée Jean-Marie Somet Musée Jean-Marie SOMET Villars Catégories d’évènement: Loire

Histoires insolites au Musée Jean-Marie Somet

Musée Jean-Marie SOMET, 14 mai 2022, Villars.

le samedi 14 mai à 19:00

Au cours de votre visite du Musée Jean-Marie Somet, remplis de nombreux témoignages de l’histoire locale, du passé minier et passementier de Villars, découvrez, de façon originale, des faits divers et anecdotes qui ont marqué la commune.

Entrée libre

Lectures de faits divers et anecdotes sur l'histoire de Villars. Musée Jean-Marie SOMET Rue du Puits Gallois 42390 VILLARS, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

