Un lieu bienveillant et stimulant où l’on imagine, essaie, expérimente… c’est l’atelier d’écriture, animé par Catherine Baptiste. Vous serez amenés à imaginer, entre autre « Les histoires fabuleuses du pont de Bonneuil-Matours ». 3 séances de 2h sont organisées. Vous aurez la possibilité de participer à une, deux, ou trois séances à déterminer lors de votre inscription. Pour ados et adultes à partir de 16 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00

