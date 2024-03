Histoires Géantes à Rentilly Parc culturel de Rentilly – Michel Cartier Bussy-Saint-Martin, samedi 25 mai 2024.

Histoires Géantes à Rentilly Les Grandes Personnes – Pauline De Coulhac 25 et 26 mai Parc culturel de Rentilly – Michel Cartier Gratuit, ouvert à toustes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T12:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T12:00:00+02:00 – 2024-05-26T20:00:00+02:00

Pour l’arrivée du printemps, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier vous propose une programmation riche et variée, à tout âge ! Il se pare de nouvelles rencontres, mais aussi du retour de nos chers temps forts culturels!

A cette occasion, les festival accueillera le spectacle Histoires Géantes des Grandes Personnes le 25 et le 26 mai 2024.

Géants de notre temps

À une, deux ou trois, les marionnettes géantes racontent des histoires de notre temps. Elles sont les reines des déambulations, défilés et parades de carnaval, mais leur taille, leur mobilité, leur capacité à danser nous ont donné envie de saynètes plus théâtrales et plus construites, pour leur permettre d’exprimer leur poésie exemplaire plus largement. Ces petites scènes marionnettiques alternent avec les déambulations et sont conçues pour laisser de la place aux improvisations et interactions avec le public. Elles ont été créées avec le concours d’Art’R, la Mairie du 11e, la Ville de Paris, la DRAC Île-de-France.

Trois impromptus légers

Ces trois contes ou fables sont des pantomimes sans paroles, compréhensibles par tous les publics et partout. Elles abordent sur un mode humoristique ou gentiment satirique trois sujets qui préoccupent notre époque. Dans Ton Bec, la dignité et l’élégance naturelle de la cigogne pourrait être mise à mal par un oisillon qui aurait découvert les plaisirs de l’école buissonnière. Où sont mes œufs ? évoque les angoisses d’une mère face à des enfants turbulents et Romance les complications de nos amours modernes. Ces trois saynètes mêlent scènes fixes et déplacements avec le public, à la recherche d’un lieu où installer un nid ou l’escabeau de Roméo et Juliette.

Parc culturel de Rentilly – Michel Cartier 1 Rue de l'Étang, 77607 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

