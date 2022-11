Histoires filantes : Perles gourmandes

Histoires filantes : Perles gourmandes, 20 décembre 2022, . Histoires filantes : Perles gourmandes



2022-12-20 – 2022-12-20 Le festival de contes “Histoires filantes” revient pour la deuxième année consécutive. Au menu : des histoires de gourmandise racontées par Clément Goguillot.. Êtes-vous prêt à passer un savoureux moment ? Pour un sapin gourmand, nous fabriquerons des friandises en perles à repasser dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville