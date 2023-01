Histoires extraordinaires Périgueux, 28 janvier 2023, Périgueux OT de Périgueux Périgueux.

Histoires extraordinaires

8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

2023-01-28 20:00:00 – 2023-01-28

Périgueux

Dordogne

Périgueux

8 8 EUR Samedi 28 janvier

Histoire extraordinaire

En s’inspirant des livres des opéras, comique et symboliste « Le Diable dans le beffroi » et « La chute de la maison Usher » de Debussy, mai aussi des nouvelle d’Edgard Allan Poe dont ces opéra sont issus, Clara Chrétien (metteure en scène) et Juliette Evenard (actrice, chanteuse lyrique et pianiste), développent ensemble de nouvelle modalités d’écriture scénique en vue de la création d’un spectacle qui mêlera le chant lyrique et le théâtre au travers d’une mise en scène symboliste et moderne.

Tarif : 8/10€ Réservation indispensable

Samedi 28 janvier

Histoire extraordinaire

En s’inspirant des livres des opéras, comique et symboliste « Le Diable dans le beffroi » et « La chute de la maison Usher » de Debussy, mai aussi des nouvelle d’Edgard Allan Poe dont ces opéra sont issus, Clara Chrétien (metteure en scène) et Juliette Evenard (actrice, chanteuse lyrique et pianiste), développent ensemble de nouvelle modalités d’écriture scénique en vue de la création d’un spectacle qui mêlera le chant lyrique et le théâtre au travers d’une mise en scène symboliste et moderne.

Tarif : 8/10€ Réservation indispensable

+33 5 53 35 20 93

Le Paradis

Périgueux

dernière mise à jour : 2023-01-20 par OT de Périgueux