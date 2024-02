Histoires éternelles – Cie les Dramaticules Grenade-sur-l’Adour, vendredi 9 février 2024.

D’après Grimm, Andersen et Perrault.

Le Joueur de flûte de Hamelin, conte allemand qui a traversé les âges grâce à la transcription des frères Grimm, raconte le désespoir des habitants de la ville de Hamelin, infestée par les rats. Dans le conte danois La Petite Fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, une jeune fille erre en guenilles dans les rues enneigées d’une grande ville, sans trouver aucun acheteur. Dans l’horrifique conte français Barbe-Bleue de Charles Perrault, un homme étrange et riche cache à sa nouvelle épouse un passé terrifiant.

L’environnement sonore et musical donne à cette lecture-spectacle une dimension immersive. Jérémie Le Louët et Théo Pombet proposent un récital saisissant et font résonner trois des plus fabuleux contes de la littérature mondiale.

Dès 8 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

32 rue des capucins

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

