Histoires et merveilles à Montsouris – visite guidée

Le dimanche 24 juillet 2022

de 16h00 à 18h00

Le samedi 30 avril 2022

de 16h00 à 18h00

17€/pers

Après un petit détour par la Cité universitaire internationale, connue dans le monde entier pour ses pavillons, dont celui conçu par Le Corbusier, emboitez le pas de Dominique pour une promenade bucolique dans ce petit bout de campagne parisienne. Vous partirez à la découverte d'un quartier jadis rendu célèbre par ses nombreux rongeurs (d'où son nom). C'est dans ses rues enchanteresses que vécurent et déambulèrent de nombreux artistes, de Georges Braque à Coluche. Laissez-vous charmer par la villa Seurat, la cité Florale et la rue des Glycines qui suscitent le ravissement. Cette agréable promenade sera émaillée de nombreuses anecdotes sur les personnages qui ont traversé ce quartier et sur certains épisodes historiques, comme la guerre de 1870. Bien entendu, nous ne manquerons pas d'entrer dans le superbe parc Montsouris, où d'autres histoires insolites et mystérieuses vous attendent. Une parenthèse enchanteresse et surprenante !

