Histoires et mégalithes au Cairn de Barnenez Plouezoc’h, 28 octobre 2021, Plouezoc'h. Histoires et mégalithes au Cairn de Barnenez 2021-10-28 – 2021-10-28

Plouezoc'h Finistère Plouezoc'h Une visite originale du Cairn de Barnenez durant laquelle vous découvrirez ce site mégalithe majeur du néolithique. L'opportunité d'entendre de petites histoires et légendes extraites de contes mettant en lumière un monde peuplé de fées, de korrigans et autres créatures mystérieuses qui attisent notre imaginaire. Durée de la visite 1h30. Ouvert à tous à partir de 7 ans. Pass sanitaire obligatoire. Arrivée 15 minutes avant le début de la visite. +33 2 98 67 24 73

