Mediathèque Georges Perros, le mercredi 23 mars à 10:30

Dans le cadre du mois du breton et de la semaine de la petite enfance, le mercredi 23 mars entre 10H30 et 11H15, Emglev Bro Douarnenez accueillera les enfants et leur famille à la médiathèque. Dans un espace douillet Maëlle, Azilis et Enora leur raconteront des histoires en breton avec notamment la technique du kamishibaï.

Gratuit

2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T11:15:00

