Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost Un album offert à chaque bébé, né ou adopté en 2022 …. pour donner le goût de la lecture

Inscription au 05.62.97.10.59 ou bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com Bébés – Lecteurs pour les 0-3 ans et leur famille : « histoires et boules de neige » bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com +33 5 62 97 10 59 Un album offert à chaque bébé, né ou adopté en 2022 …. pour donner le goût de la lecture

