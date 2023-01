« HISTOIRES EN VADROUILLE » À SCEAUX D’ANJOU Sceaux-d’Anjou Sceaux-d'Anjou Sceaux-d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

« HISTOIRES EN VADROUILLE » À SCEAUX D'ANJOU Sceaux-d'Anjou, 18 mars 2023

2023-03-18 10:30:00

Bibliothèque Le Nautilus 2 place Sainte-Catherine

Sceaux-d’Anjou

Maine-et-Loire Sceaux-d’Anjou Pour le plaisir des petits et des plus grands, les conteurs bénévoles vous invitent à voyager

dans le temps avec des histoires drôles, poétiques, émouvantes et surprenantes.

À découvrir et à partager en famille !

A partir de 3 ans.

« Histoires en vadrouille » une animation proposée par les conteurs bénévoles du réseau des bibliothèques, pour petits et grands le samedi 18 mars 2023, 10h30 à la bibliothèque de Sceaux-d'Anjou en Anjou bleu.

