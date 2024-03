Histoires en pyjama Bibliothèque Plouédern, mardi 12 mars 2024.

Histoires en pyjama Bibliothèque Plouédern Finistère

Pendant le Mois du Breton et la Semaine du Breton à Plouédern.

Des histoires en breton et un peu de français si besoin. Un moment bilingue pour petits et grands .

Début : 2024-03-12 19:30:00

fin : 2024-03-12 21:20:00

Bibliothèque 49 rue de la mairie

Plouédern 29800 Finistère Bretagne degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh

L’événement Histoires en pyjama Plouédern a été mis à jour le 2024-03-01 par OT LANDERNEAU DAOULAS