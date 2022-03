Histoires en Pays de Bray Talmontiers, 27 avril 2022, Talmontiers.

Histoires en Pays de Bray Talmontiers

2022-04-27 14:15:00 – 2022-04-27 16:30:00

Talmontiers Oise Talmontiers

Quel meilleur allié pour se raconter qu’un souvenir ancré dans nos mémoires et retranscrit dans un journal. Avec le projet “Histoires en Pays de Bray”, venez non seulement partager vos récits de vie et celles de vos commune mais aussi vous exprimer sur la société actuelle dans un climat de convivialité.

Activité organisé par le Centre Rural Intercommunal François Maillard à la salle des fêtes de Talmontiers, mercredi 27 avril de 14h15 à 16h30.

Réservation obligatoire au 03 44 81 83 00, nombre de places limitées à 15 participants.

Talmontiers

