Histoires en Kamishibai Trégarvan, 28 octobre 2021, Trégarvan.

Histoires en Kamishibai 2021-10-28 17:15:00 – 2021-10-28 17:35:00

Trégarvan Finistère Trégarvan

Dans le Kamishibai, sorte de petit théâtre japonais, un médiateur raconte une histoire à l’aide de planches illustrées. Ces histoires en lien avec les thèmes portés par le Musée de l’école rurale en bretagne ont pour but initier les plus petits à des thématiques comme l’alimentation et les écrans. Elles suscitent l’imagination de chacun, adulte ou enfant et invitent à vivre un moment ensemble. Des histoires tout en couleurs qui suscitent l’imagination de chacun·e et invitent à vivre un moment ensemble. Tout public Durée : 20 min

Sur réservation – 1€ en sus du droit d’entrée.

+33 2 98 26 04 72 http://www.musee-ecole.fr/

Dans le Kamishibai, sorte de petit théâtre japonais, un médiateur raconte une histoire à l’aide de planches illustrées. Ces histoires en lien avec les thèmes portés par le Musée de l’école rurale en bretagne ont pour but initier les plus petits à des thématiques comme l’alimentation et les écrans. Elles suscitent l’imagination de chacun, adulte ou enfant et invitent à vivre un moment ensemble. Des histoires tout en couleurs qui suscitent l’imagination de chacun·e et invitent à vivre un moment ensemble. Tout public Durée : 20 min

Sur réservation – 1€ en sus du droit d’entrée.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE