Chef-Boutonne Deux-Sèvres HISTOIRES EN GOGUETTE Escapades en Grande-Bretagne

Préparer vos valises pour de chouettes aventures franco-britanniques. Nous

vous proposons une chasse à l’Ours en famille ou, encore, un tea-time dans

les jardins de Buckingham Palace avec la reine…

Lectures et chansons en français et en anglais ! Humour garanti !

Historiettes en goguette, ce sont des petites histoires en vadrouille sur tout

l’ensemble de notre commune nouvelle ! En cas de pluie, les histoires vous seront contées à l’abri.

Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur Place de l’église – Tillou

10h30 – Gratuit Médiathèque Municipale«Marguerite Gurgand»

Place Cail

Tél. 05 49 29 60 50

