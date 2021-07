Histoires en goguette – Bon appétit Chef-Boutonne, 3 août 2021-3 août 2021, Chef-Boutonne.

Histoires en goguette – Bon appétit 2021-08-03 – 2021-08-03

Chef-Boutonne Deux-Sèvres

HISTOIRES EN GOGUETTE – Bon appétit

Parc du château de Chef-Boutonne – 10h30

Gratuit

Bon appétit ! Un menu à la carte ! Des plats d’ici ou d’ailleurs pour ravir les palais

des grands goulus ou des fins gourmets ! À table ! C’est prêt ! Historiettes en

goguette, ce sont des petites histoires en vadrouille sur tout l’ensemble de

notre commune nouvelle ! présentées par les bibliothécaires et en extérieur afin de profiter de la beauté de notre village… de l’ombre et de la fraîcheur d’un arbre… de la nature bourdonnante qui nous entoure. En cas de pluie, les histoires vous seront contées à l’abri.

Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

Médiathèque Municipale«Marguerite Gurgand»

Place Cail

Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

dernière mise à jour : 2021-06-18 par