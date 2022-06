Histoires en chemin : Balade contée au fil de l’eau Recey-sur-Ource, 22 juillet 2022, Recey-sur-Ource.

Histoires en chemin : Balade contée au fil de l’eau

Parking, Rue Henri Morat Recey-sur-Ource Côte-d'Or

2022-07-22 16:00:00 – 2022-07-22 18:30:00

Recey-sur-Ource Parking, Rue Henri Morat

Recey-sur-Ource

Côte-d’Or

Recey-sur-Ource

2 2 EUR En partenariat avec l’association ARCE, la Cie des Livreurs d’Histoires et l’Office de Tourisme du Châtillonnais.

Animation proposée dans le cadre du Festival Lez’Arts en campagne

Une balade contée à faire en famille ou entre amis pour découvrir l’utilisation de l’eau par les hommes, hier et aujourd’hui : bief, moulin, lavoir, rouissoir, fontaine, puits.…

Prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés (4km).

16h-18h30.

A partir de 19h, possibilité d’un pique-nique en musique (repas tiré su sac). Buvette

2€-5€

Rendez-vous sur le parking le long du collège de Recey-sur-Ource.

Réservations conseillée : 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

OTC Marie SALOMON

dernière mise à jour : 2022-06-28 par