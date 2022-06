Histoires en balade pour les grands et les petits Château-Chinon (Ville), 13 juillet 2022, Château-Chinon (Ville).

Histoires en balade pour les grands et les petits

Avec l’atelier Accords et à contes et le Mouton Zébré pour “Partir en livre”. Gratuit. Le programme de « Partir en Livre » se décline sous diverses initiatives originales et variées – ateliers d’illustrations, défis de lecture, siestes littéraires, bibliothèques itinérantes… – rendues possibles grâce à la mobilisation très large des professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics et privés.

