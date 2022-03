Histoires d’un Oreiller qui Avait des Oreilles – conte & musique Brainans, 22 mai 2022, Brainans.

EUR 4.5 Dimanche 22 mai à 10h

Jeune public: A partir de 4 ans / Durée du spectacle : 45 min

La marchande de sable joue à réveiller en douceur, de son chant mélodieux, le public encore ensommeillé. Elle est interrompue par un oreiller surprenant, impatient de partager ces histoires glanées sous la couette.

Complices de rêveries, ces deux personnages nous font voyager sur le fil entre songe et réalité, entre le jour et la nuit, les mots et les mélodies…

Jessica Nourisson et Elodie Bernigal alias Ello Papillon, entraîne le public dans un spectacle mêlant conte et musique, rythmé par les histoires oniriques du conteur Oreiller et les chansons de la marchande de sable, pour évoquer tout en poésie ces moments si particuliers du coucher, de la nuit, des rêves et du réveil…

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/histoires-dun-oreiller-qui-avait-des-oreilles/

