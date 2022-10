Histoires d’ombres et de lumières Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Svres

Nueil-les-Aubiers

Histoires d’ombres et de lumières Nueil-les-Aubiers, 3 décembre 2022, Nueil-les-Aubiers. Histoires d’ombres et de lumières

14 Place Saint-Melaine Bibliothèque Nueil-les-Aubiers Deux-Svres Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine

Nueil-les-Aubiers

Deux-Svres Nueil-les-Aubiers EUR Un temps pour rêver et découvrir un monde poétique. Histoires lues, théâtre d’ombres et musique au programme.

À partir de 3 ans. Un temps pour rêver et découvrir un monde poétique. Histoires lues, théâtre d’ombres et musique au programme.

À partir de 3 ans. +33 5 49 65 69 06 non-communiqué

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Nueil-les-Aubiers Autres Lieu Nueil-les-Aubiers Adresse Nueil-les-Aubiers Deux-Svres Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Ville Nueil-les-Aubiers lieuville Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Departement Deux-Svres

Histoires d’ombres et de lumières Nueil-les-Aubiers 2022-12-03 was last modified: by Histoires d’ombres et de lumières Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 3 décembre 2022 14 Place Saint-Melaine Bibliothèque Nueil-les-Aubiers Deux-Svres Deux-Svres Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers Deux-Svres