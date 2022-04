Histoires d’œufs et de chocolats La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Histoires d’œufs et de chocolats La Crèche, 27 avril 2022, La Crèche. Histoires d’œufs et de chocolats Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche

2022-04-27 10:30:00 – 2022-04-27 Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche Lecture sur le thème de Pâques à 10h30.

Chasse aux livres de 14h à 18h en accès libre.

Pour enfants de 3 à 8 ans Lecture sur le thème de Pâques à 10h30.

Chasse aux livres de 14h à 18h en accès libre.

Pour enfants de 3 à 8 ans +33 5 49 05 36 09 Lecture sur le thème de Pâques à 10h30.

Chasse aux livres de 14h à 18h en accès libre.

Pour enfants de 3 à 8 ans Médiathèque La Ronde des Mots

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles Ville La Crèche lieuville Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Departement Deux-Sèvres

La Crèche La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-creche/

Histoires d’œufs et de chocolats La Crèche 2022-04-27 was last modified: by Histoires d’œufs et de chocolats La Crèche La Crèche 27 avril 2022 Deux-Sèvres La Crèche

La Crèche Deux-Sèvres