Histoires d’ici et d’ailleurs Plounévez-Quintin Plounévez-Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plounévez-Quintin

Histoires d’ici et d’ailleurs Plounévez-Quintin, 11 août 2022, Plounévez-Quintin. Histoires d’ici et d’ailleurs Saint Roch Chapelle Saint Roch Plounévez-Quintin

2022-08-11 – 2022-08-11 Saint Roch Chapelle Saint Roch

Plounévez-Quintin Côtes d’Armor Plounévez-Quintin Balade contée en semi-nocturne sur le site de St Roch – Plounévez-Quintin L’Association Mignoned Sant Roch vous invitent à une déambulation en semi-nocturne sur le site de Saint Roch, Plounévez-Quintin. Venez vous laisser embarquer dans des

histoires d’ici et d’ailleurs, contées en Français et en Breton.

Verre de l’amitié offert par l’association organisatrice, au son de musique bretonne. Réservation par téléphone. Org. Mignoned Sant Roch +33 6 32 70 37 99 Balade contée en semi-nocturne sur le site de St Roch – Plounévez-Quintin L’Association Mignoned Sant Roch vous invitent à une déambulation en semi-nocturne sur le site de Saint Roch, Plounévez-Quintin. Venez vous laisser embarquer dans des

histoires d’ici et d’ailleurs, contées en Français et en Breton.

Verre de l’amitié offert par l’association organisatrice, au son de musique bretonne. Réservation par téléphone. Org. Mignoned Sant Roch Saint Roch Chapelle Saint Roch Plounévez-Quintin

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plounévez-Quintin Autres Lieu Plounévez-Quintin Adresse Saint Roch Chapelle Saint Roch Ville Plounévez-Quintin lieuville Saint Roch Chapelle Saint Roch Plounévez-Quintin Departement Côtes d'Armor

Plounévez-Quintin Plounévez-Quintin Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounevez-quintin/

Histoires d’ici et d’ailleurs Plounévez-Quintin 2022-08-11 was last modified: by Histoires d’ici et d’ailleurs Plounévez-Quintin Plounévez-Quintin 11 août 2022 Côtes-d’Armor Plounévez-Quintin

Plounévez-Quintin Côtes d'Armor