Histoires d'hier et d'aujourd'hui : notre montagne de Sauvain 2021-08-28 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-28 19:30:00 19:30:00 le bourg Rdv : devant la mairie de Sauvain

Sauvain Loire Sauvain Cette balade vous mène jusqu’à la réserve de Colleigne accompagné de Sébastien Barthel du CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels). 5km de découverte des paysages et notamment la visite d’une jasserie. Revivez l’histoire des estives à travers le temps. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Lieu Sauvain Adresse le bourg Rdv : devant la mairie de Sauvain Ville Sauvain