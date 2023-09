Histoires d’Halloween Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Histoires d’Halloween Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 28 octobre 2023, Paris. Le samedi 28 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. gratuit

Si tu n'as pas peur d'avoir peur, viens à la bibliothèque, on te racontera des histoires terrifiantes (mais pas trop quand même) ! Fantômes, sorcières, vampires et autres créatures fantastiques sont à l'honneur pour notre heure du conte spécial Halloween ! Viens dans ton plus beau (ou terrifiant) déguisement écouter nos histoires tout en grignotant quelques friandises, tradition oblige ! En accès libre, à partir de 5 ans. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672

Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris

