Histoires d’étoiles Muséum d’Auxerre, 14 mai 2022 17:00, Auxerre.

Nuit des musées Histoires d’étoiles Muséum d’Auxerre Samedi 14 mai, 17h00 Dans la limite des places disponibles

Présentation “flash” autour d’un élément de l’exposition temporaire.

En 15 mn, écoutez la présentation « flash » faite par l’équipe du Muséum et découvrez une légende, un animal, une constellation – dans l’exposition Des animaux dans le ciel

Le Muséum, Musée de France, veille sur 140 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

