Tous les mercredis et samedis du mois de juillet Public : 3-6 ans A 16h I Durée : 20 à 30 min Sans réservation En extérieur, annulation en cas de mauvais temps.

Entrée libre

« Lectures sur l’herbe » Parc Henri Joyau Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T16:30:00;2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T16:30:00;2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T16:30:00

Lieu Parc Henri Joyau Adresse Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée