Histoires des plantes des tourbières. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult

Orne

Histoires des plantes des tourbières. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 16:00:00

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 16:00:00

La Lande-de-Goult Orne

La tourbière est un milieu naturel où s'exprime une flore unique adaptée aux conditions extrêmes des sols tourbeux. Orchidées, Osmonde royale, Linaigrettes, plantes carnivores et bien d'autres espèces, seront au programme de cette sortie découverte.

+33 2 33 81 13 33

Catégories d'évènement: La Lande-de-Goult, Orne

