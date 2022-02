Histoires des Bouts d’choux Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Histoires des Bouts d’choux Annecy, 16 février 2022, Annecy. Histoires des Bouts d’choux Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Annecy

2022-02-16 10:30:00 – 2022-02-16 11:00:00 Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès

Annecy Haute-Savoie Annecy Histoires et autres surprises pour les 18 mois – 3 ans.

Offrez-vous le plaisir partagé d’un moment de lecture à la médiathèque Bonlieu. bibliotheques@annecy.fr +33 4 50 33 87 00 https://bibliotheques.annecy.fr/ Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Annecy

dernière mise à jour : 2022-01-27 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Ville Annecy lieuville Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Histoires des Bouts d’choux Annecy 2022-02-16 was last modified: by Histoires des Bouts d’choux Annecy Annecy 16 février 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie