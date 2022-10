Histoires d’en rire Sainte-Marie-sur-Ouche Sainte-Marie-sur-Ouche Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Sainte-Marie-sur-Ouche EUR 0 0 Coup de Contes 2022 « Grain de folie »

Venez écouter des histoires amusantes !

Pour les enfants à partir de 3 ans Réservation conseillée,

Tél. : 03 80 23 68 39 (pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque)

Mail : bibliotheque.ste.marie@wanadoo.fr bibliotheque.ste.marie@wanadoo.fr +33 3 80 23 68 39 Bibliothèque municipale 115, grande rue Sainte-Marie-sur-Ouche

