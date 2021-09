Histoires d’en découdre > Les ruisseaux font du pédalo Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 9 octobre 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Histoires d’en découdre > Les ruisseaux font du pédalo 2021-10-09 11:00:00 – 2021-10-09 Place des Halles Médiathèque

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de contes. Spectacle pour les tout-petits dès 1 an à la médiathèque de Villedieu-les-Poêles, à 10h et 11h. Gratuit sur réservation.

Pendant 9 mois, bébé flotte et barbote dans le ventre maternel. Il est comme un poisson dans l’eau. Dès lors, sa relation à l’élément eau est unique, sécurisante, amusante. Les ruisseaux font du pédalo donne l’occasion aux petits comme aux grands qui les accompagnent, de s’immerger totalement dans l’univers aquatique. Tout est bon pour convoquer l’eau, quel que soit l’endroit où elle se trouve. Voilà le moment pour l’enfant de jouer, goûter, entendre le chant, sentir la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis, ou plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées nous éclaboussent un peu.

mediatheques@villedieuintercom.fr +33 2 33 91 00 91

