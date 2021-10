Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Histoire(s) d’en découdre – L’audace du papillon Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Histoire(s) d’en découdre – L’audace du papillon Carentan-les-Marais, 13 octobre 2021, Carentan-les-Marais. Histoire(s) d’en découdre – L’audace du papillon 2021-10-13 20:30:00 – 2021-10-13

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Dans le cadre de la 10e édition du festival de contes Histoire(s) d’en découdre, “L’audace du papillon”, Sabrina Chézeau, La farouche compagnie. Dans le cadre de la 10e édition du festival de contes Histoire(s) d’en découdre, “L’audace du papillon”, Sabrina Chézeau, La farouche compagnie. +33 2 33 04 60 19 Dans le cadre de la 10e édition du festival de contes Histoire(s) d’en découdre, “L’audace du papillon”, Sabrina Chézeau, La farouche compagnie. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.38309#-1.34324