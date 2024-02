Histoires & déboires d’eau BU Lucien Febvre Belfort, mardi 5 mars 2024.

L’eau participe de toutes les mythologies depuis les origines humaines. Cette exposition évoque nos rapports à l’eau sous tous ses aspects, croisant une vision culturelle de l’eau et le travail de chercheuses et chercheurs en sciences de pointe dans ce domaine.

Les illustrations proviennent des riches collections du Musée du Vivant-AgroParisTech et du Pôle Images.

L’exposition est proposée en lien avec la Journée mondiale de l’Eau du 22 mars.

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-30

BU Lucien Febvre 43 Faubourg des Ancêtres

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté bu-belfort@univ-fcomte.fr

