Nuit des musées Histoires d’eaux Musée de Borda Samedi 14 mai, 21h30, 22h30

Parcours urbain insolite au flambeau (45 mn), à la découverte d’édifices et lieux emblématiques du centre-ville étroitement marqués par la présence de l’eau. Dans la limite des places disponibles.

Musée de Borda : – salles d’expositions temporaires aménagées dans une ancienne église conventuelle. – crypte archéologique aménagée, dès 1978, sous des logements.

Saturday 14 May, 21:30, 22:30

Museum of Borda: – rooms of temporary exhibitions(exposures) done up in an old(former) conventual church. – archaeological crypt done up, from 1978, under housing.

Sábado 14 mayo, 21:30, 22:30

11 bis rue des Carmes, 40100 Dax 40100 Dax Nouvelle-Aquitaine